Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 15 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 16 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 16 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y lluvia.
sábado, 16 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 16 de agosto
25ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
26ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 16 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento y lluvia.
sábado, 16 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 16 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
24ºC
-5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 16 de agosto
25ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia.
sábado, 16 de agosto
27ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 16 de agosto
19ºC
-7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.