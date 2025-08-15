Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
sábado, 16 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 16 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana ; cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y por la noche con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
sábado, 16 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
sábado, 16 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
sábado, 16 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
sábado, 16 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana ; cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
sábado, 16 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
17ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
sábado, 16 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
sábado, 16 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial y cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
sábado, 16 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
sábado, 16 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana y por la tarde ; cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 16 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
sábado, 16 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana ; cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde y por la noche con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
18ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.