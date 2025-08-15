Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 16 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 16 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
29ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
30ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 16 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 16 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 16 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.