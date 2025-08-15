Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Iniciaron los recorridos de la Entrada de Ccapo 2025: 10 distritos se unen en pasacalle por el aniversario de Arequipa
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 15 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con.
sábado, 16 de agosto
27ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 16 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
sábado, 16 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día y viento ligero.
sábado, 16 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo nublado parcial durante el día y viento ligero.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
sábado, 16 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
sábado, 16 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; viento moderado y heladas hacia la madrugada.
sábado, 16 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; viento moderado y heladas hacia la madrugada.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
sábado, 16 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 16 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 16 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día.
sábado, 16 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
sábado, 16 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 16 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; heladas hacia la madrugada y viento moderado.
sábado, 16 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; heladas hacia la madrugada y viento moderado.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
sábado, 16 de agosto
28ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 16 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con.
sábado, 16 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
sábado, 16 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
-3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 16 de agosto
21ºC
-3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 16 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.