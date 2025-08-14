Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado por la noche.
viernes, 15 de agosto
30ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la noche.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado por la noche.
viernes, 15 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la noche.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
31ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 15 de agosto
31ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera durante el día.
viernes, 15 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado con tendencia a llovizna ligera durante el día.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado por la noche.
viernes, 15 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la noche.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
33ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 15 de agosto
33ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
36ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 15 de agosto
36ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
32ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera por la noche.
viernes, 15 de agosto
32ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera por la noche.