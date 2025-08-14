Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más
Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 14 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 15 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 15 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 15 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 15 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 15 de agosto
30ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas con en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 15 de agosto
30ºC
8ºC
Cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 15 de agosto
30ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 15 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo nublado parcial por la mañana y por la tarde.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia.
viernes, 15 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde.