Sociedad

Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

ALAO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.
jueves, 14 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia por la tarde.

BELLAVISTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia por la mañana.

CHAZUTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
jueves, 14 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.

JUANJUI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado en las primeras horas de la mañana.
jueves, 14 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia por la mañana.

LAMAS - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.
jueves, 14 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.

MOYOBAMBA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado por la mañana.
jueves, 14 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.

NARANJILLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
jueves, 14 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.

NUEVO LIMA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.

PACAYZAPA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 14 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.

PACHIZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia por la tarde.

PELEJO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.

PILLUANA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.

POLVORA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
jueves, 14 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.

PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 14 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.

SAN PABLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.

SAPOSOA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado por la tarde.
jueves, 14 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.

SAUCE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.
jueves, 14 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.

TARAPOTO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
jueves, 14 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto con lluvia por la mañana.

TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 14 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia por la tarde.

TOCACHE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
jueves, 14 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.
