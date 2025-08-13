Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CANTA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CASAPALCA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
jueves, 14 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
CHOSICA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUACHO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer.
jueves, 14 de agosto
18ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer.
HUARAL - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer.
jueves, 14 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer.
HUAROCHIRÍ - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
LIMA ESTE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer.
jueves, 14 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a brillo solar hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer.
LIMA OESTE / CALLAO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 14 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , cielo nublado parcial al atardecer.
MATUCANA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
OYÓN - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
PARAMONGA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado al atardecer.
jueves, 14 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado al atardecer.
SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer.
jueves, 14 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer.
YAUYOS - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.