Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
jueves, 14 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
jueves, 14 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado por la mañana y cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la mañana y por la tarde.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
jueves, 14 de agosto
30ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
12ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
jueves, 14 de agosto
30ºC
11ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
jueves, 14 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
jueves, 14 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
jueves, 14 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia.