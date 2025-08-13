Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia al atardecer.
jueves, 14 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia al atardecer.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera al atardecer.
jueves, 14 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día ; lluvia frecuente y chubascos.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día , lluvia frecuente.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con lluvia ligera al atardecer.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera al atardecer.
jueves, 14 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 14 de agosto
28ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera al atardecer.
jueves, 14 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera al atardecer.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera al atardecer.
jueves, 14 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.