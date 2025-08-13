Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia ligera.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
15ºC
8ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
jueves, 14 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
jueves, 14 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
jueves, 14 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 14 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.