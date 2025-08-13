Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 14 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
26ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
jueves, 14 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento y lluvia.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 14 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a lluvia ligera y ráfagas de viento.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 14 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia por la noche.
jueves, 14 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
26ºC
-8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
26ºC
-8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
24ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
24ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.