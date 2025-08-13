Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día y descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día y descenso de temperatura nocturna.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
jueves, 14 de agosto
18ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.
jueves, 14 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
jueves, 14 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día y descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día y descenso de temperatura nocturna.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
13ºC
-10ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
17ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
17ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.
jueves, 14 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.