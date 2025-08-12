Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros
- ATU destruye más de 200 vehículos informales de alto riesgo: acumulaban S/24 millones en multas
Clima en Amazonas, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial por la noche.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial por la noche.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial por la noche.