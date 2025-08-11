HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa
‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     ‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     ‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     
Sociedad

Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 11 de agosto
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 11 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ANANEA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
martes, 12 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado al atardecer variando a cielo nublado durante el día.

AYAVIRI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
martes, 12 de agosto
20ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.

AZANGARO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
martes, 12 de agosto
20ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.

CABANILLAS - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.

CRUCERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
martes, 12 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado al atardecer variando a cielo nublado al atardecer.

DESAGUADERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.

HUANCANE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 12 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.

ILAVE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
martes, 12 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.

JULI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
martes, 12 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.

JULIACA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
martes, 12 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.

LAMPA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
-11ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.

LARAQUERI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

MACUSANI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
martes, 12 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo nublado durante el día con cielo despejado en las primeras horas de la mañana.

MAZOCRUZ - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
-18ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer.
martes, 12 de agosto
18ºC
-18ºC
Cielo despejado durante el día.

MOHO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 12 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.

PISACOMA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
16ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer.
martes, 12 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.

PUNO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo despejado.
martes, 12 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado durante el día.

PUTINA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
martes, 12 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.

SAN GABÁN - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
30ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a llovizna al atardecer.
martes, 12 de agosto
30ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.

SAN JUAN DEL ORO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a llovizna al atardecer.
martes, 12 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.

YUNGUYO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven censista reportada como desaparecida fue localizada en Trujillo según el COER

Joven censista reportada como desaparecida fue localizada en Trujillo según el COER

LEER MÁS
Examen de admisión UNSA en Arequipa: link para ver resultados y lista de ingresantes del Ordinario I Fase 2026

Examen de admisión UNSA en Arequipa: link para ver resultados y lista de ingresantes del Ordinario I Fase 2026

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 10 de agosto: números ganadores, premios y el Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del domingo 10 de agosto: números ganadores, premios y el Pozo Millonario

LEER MÁS
Policías colombianos intentan ingresar sin permiso a Perú por Santa Rosa, pero son detenidos por la Marina de Guerra

Policías colombianos intentan ingresar sin permiso a Perú por Santa Rosa, pero son detenidos por la Marina de Guerra

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota