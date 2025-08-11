Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.