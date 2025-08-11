Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y varios heridos
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 11 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con lluvia por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
martes, 12 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia frecuente.
martes, 12 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
martes, 12 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día , lluvia.
martes, 12 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia.
martes, 12 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo nublado con lluvia por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 12 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día ; lluvia moderada y chubascos , ráfagas de viento.
martes, 12 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
martes, 12 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.