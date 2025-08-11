HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 11 de agosto
Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 11 de agosto

AMBO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

AUCAYACU - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con lluvia por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.

CARPISH - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
martes, 12 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

CHAGLLA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia frecuente.
martes, 12 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

HUANUCO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

JACAS CHICO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
martes, 12 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

LA DIVISORIA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día , lluvia.
martes, 12 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

LA UNION - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

PUERTO INCA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia.
martes, 12 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

PUMAHUASI - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo nublado con lluvia por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 12 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

SAN RAFAEL - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

TINGO MARIA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día ; lluvia moderada y chubascos , ráfagas de viento.
martes, 12 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

TOURNAVISTA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
martes, 12 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
