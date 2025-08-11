Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
- Lloviznas y frío continuarán en Lima este fin de semana: estos son los distritos más afectados, según Senamhi
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 11 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
martes, 12 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
martes, 12 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
martes, 12 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
martes, 12 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.