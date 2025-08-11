HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 11 de agosto
ACOMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

ANTA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

CALCA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.

CUSCO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
24ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.

HIDROELÉCTRICA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
martes, 12 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.

HUAYLLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.

MACHU PICCHU - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.
martes, 12 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia al atardecer.

PACAYMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.

PARURO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

PAUCARTAMBO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia ligera por la tarde.
martes, 12 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con lluvia por la tarde.

PISAC - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

POMACANCHI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

QORIHUAYRACHINA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.
martes, 12 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.

QUILLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.

QUIMBIRI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.

QUINCEMIL - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.

SANTA TERESA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia por la tarde.

SANTO TOMÁS - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
24ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
24ºC
-11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

SICUANI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

SORAYPAMPA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

URUBAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

YAURI-ESPINAR - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
-12ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
19ºC
-14ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
