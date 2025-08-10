Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
lunes, 11 de agosto
15ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
15ºC
-19ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
lunes, 11 de agosto
16ºC
-17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 11 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna ligera.
lunes, 11 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna ligera.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
lunes, 11 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.
lunes, 11 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado al atardecer ; neblina.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer ; neblina.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
lunes, 11 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día ; heladas.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
11ºC
-13ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
lunes, 11 de agosto
12ºC
-12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.