HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 10 de agosto
Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 10 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ALTO PERÚ - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
lunes, 11 de agosto
15ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.

CANDARAVE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

CHILUYO - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
15ºC
-19ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
lunes, 11 de agosto
16ºC
-17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.

ILABAYA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.

ITE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 11 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.

LA YARADA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna ligera.
lunes, 11 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna ligera.

LOCUMBA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
lunes, 11 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.

PACHIA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.

PALCA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.

SAMA GRANDE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.
lunes, 11 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado al atardecer ; neblina.

TACNA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer ; neblina.

TARATA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
lunes, 11 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día ; heladas.

VILACOTA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
11ºC
-13ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
lunes, 11 de agosto
12ºC
-12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Sujetos desatan balacera contra clientes en puesto de emoliente en Lince: reportan un herido de bala

Sujetos desatan balacera contra clientes en puesto de emoliente en Lince: reportan un herido de bala

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
Lloviznas y frío continuarán en Lima este fin de semana: estos son los distritos más afectados, según Senamhi

Lloviznas y frío continuarán en Lima este fin de semana: estos son los distritos más afectados, según Senamhi

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

LEER MÁS
Llegó a Lima con los ojos y piel amarilla, y descubre que tiene cáncer: hospital salva su vida con la primera cirugía Whipple robótica del Perú

Llegó a Lima con los ojos y piel amarilla, y descubre que tiene cáncer: hospital salva su vida con la primera cirugía Whipple robótica del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota