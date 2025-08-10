Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado , descenso de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a viento moderado , descenso de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia , descenso de temperatura diurna , descenso de temperatura nocturna y viento ligero.
lunes, 11 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.