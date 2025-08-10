HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 10 de agosto
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 10 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ACOBAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.

COLCABAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.

CUSICANCHA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.

HUACHOS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.

LIRCAY - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.

PAMPAS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
19ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.

PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.

SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.

TAMBO - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
