Temblor de magnitud 3,8 se sintió en Lima hoy, según IGP

El sismo de hoy, 9 de agosto de 2025, se registró a 48 km al sur este de Matucana, Huarochirí y se produjo a una profundidad de 98 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de magnitud de 3,8 sacude Lima. Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 3,8 se registró a las 22:08 p. m. a 48 kilómetros al sur este de Matucana, Huarochirí, en Lima. El temblor de hoy, 9 de agosto de 2025, tuvo una profundidad de 98 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este sábado 9 de agosto se localizó a 48 kilómetros al sur este de Matucana, Huarochirí, en el departamento de Lima.

