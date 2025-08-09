Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y varios heridos
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 9 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 10 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 10 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 10 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.