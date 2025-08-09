Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia al atardecer.
domingo, 10 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia y chubascos , ráfagas de viento.
domingo, 10 de agosto
28ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia y chubascos , ráfagas de viento.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
17ºC
11ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia y chubascos , viento fuerte.
domingo, 10 de agosto
17ºC
11ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia frecuente.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
16ºC
7ºC
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día , lluvia moderada.
domingo, 10 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con lluvia al atardecer.
domingo, 10 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia al atardecer.
domingo, 10 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día , lluvia frecuente y chubascos , ráfagas de viento.
domingo, 10 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día , lluvia frecuente y ráfagas de viento.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado a cielo nublado por la tarde con lluvia.
domingo, 10 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia y chubascos , ráfagas de viento.
domingo, 10 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia y ráfagas de viento.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , viento fuerte.
domingo, 10 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , viento fuerte.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día , lluvia.
domingo, 10 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día ; lluvia moderada y chubascos , ráfagas de viento.
domingo, 10 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día ; lluvia moderada y chubascos , ráfagas de viento.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , viento fuerte.
domingo, 10 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.