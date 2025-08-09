Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 10 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 10 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día con viento ligero.
domingo, 10 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día con viento ligero.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 10 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 10 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
13ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y viento ligero.
domingo, 10 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y viento ligero.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 10 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.