Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
domingo, 10 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 10 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
domingo, 10 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 10 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
domingo, 10 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.