Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia , viento moderado y descenso de temperatura diurna.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 09 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera , viento moderado y descenso de temperatura diurna.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera por la noche.
sábado, 09 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y descenso de temperatura diurna.