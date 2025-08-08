Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
5ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo cubierto durante el día con lluvia.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con lluvia ligera.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 09 de agosto
23ºC
17ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde y por la noche con lluvia.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
sábado, 09 de agosto
23ºC
17ºC
Cielo cubierto hacia la madrugada , cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo cubierto por la noche.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 09 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas variando a durante el día del cielo nublado parcial por la tarde.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
sábado, 09 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo nublado parcial por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
14ºC
2ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia el mediodía , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 09 de agosto
12ºC
3ºC
Cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día con lluvia.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado parcial por la noche con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 09 de agosto
15ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana ; cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado por la noche.
sábado, 09 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche con ráfagas de viento.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 09 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas hacia la madrugada variando a cielo nublado al atardecer con lluvia ligera.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche.
sábado, 09 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la noche y cielo cubierto por la noche.