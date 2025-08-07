Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
viernes, 08 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
viernes, 08 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
12ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
viernes, 08 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
viernes, 08 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
viernes, 08 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.