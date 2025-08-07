Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 7 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo nublado parcial al atardecer.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con descenso de temperatura diurna.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 08 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
viernes, 08 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo nublado parcial al atardecer.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.