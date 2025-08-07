Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado durante el día.
viernes, 08 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
13ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
13ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.