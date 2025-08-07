HOY
Sociedad

Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 7 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

APLAO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.

AREQUIPA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

ATICO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado durante el día.
viernes, 08 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día.

CABANACONDE - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

CAMANA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

CARAVELI - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.

CAYLLOMA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.

CHAPARRA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.

CHIGUATA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.

CHIVAY - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.

CHUQUIBAMBA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.

COTAHUASI - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.

HUANCA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.

IMATA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
13ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
13ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.

LA JOYA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.

LOMAS - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

MAJES - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.

MOLLENDO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

ORCOPAMPA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.

SIBAYO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
