Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día variando a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
22ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
31ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.