Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Productos caídos de contenedores asiáticos en mar peruano se venden en Ancón: "Está con agüita, pero no importa”
- Tras 30 años, concurrida vía en Lima Norte será renovada para unir con el Callao: costará más de S/ 17 millones y estará lista en 6 meses
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 7 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial al atardecer.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
viernes, 08 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a cielo nublado al atardecer.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado al atardecer.
viernes, 08 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado al atardecer.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde.
viernes, 08 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 08 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.