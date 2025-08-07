Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.