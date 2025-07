Puno: aymaras advierten que expulsarán a policías si no encarcelan a agentes PNP que asaltaron a comunero

Indignación en Puno ante un nuevo caso de policías envueltos en robos. Por ello, presidentes de las comunidades y tenientes gobernadores sometieron a debate el atraco perpetrado por efectivos la noche del jueves en la comunidad de Huilasipe, centro poblado Crucero, distrito de Acora, provincia de Puno.

Tras el debate, determinaron que si la Policía Nacional del Perú no ayuda a capturar a todos los implicados y el Ministerio Púbico no logra que sean encarcelados, todos los efectivos de la PNP en la jurisdicción de Acora, serán retirados en un plazo no mayor de 15 días, porque perdieron legitimidad y son vistos como enemigos públicos.3

“Las autoridades comunales estamos molestas. Cómo es posible que la policía venga a robar a un ganadero que vendió sus toros. Prácticamente ahora tenemos que cuidarnos de la Policía. El nuevo general tiene que dar la cara si no los vamos retirar. ¿Dónde estamos? Policías que representan al Estado robando, eso no puede ser. Si la Policía no ayuda a capturar a sus colegas entonces se tendrán que ir de la zona. Ya no los queremos”, enfatizó Marco Sosa, alcalde del centro poblado de Ccapalla Mocaraya.

Ubican a camioneta y policía implicada en robo

La PNP logró ubicar a Elizabeth Nina Yujra, agente policial que trabaja en el puesto de Copani, provincia de Yunguyo (frontera con Bolivia). Su hermano, Víctor Hugo Nina Yujra, que también participó del atraco, está no habido. Tenía que desfilar, pero no se presentó a trabajar.

La unidad de placa Z5Y-041 fue ubicada y en el interior se hallaron cintas con las cuales se pretendió tapar la boca al comunero Hervi Churata Lope, a quien les despojaron de S/ 4.000 soles el jueves. La banda estaba integrada por cinco agentes.

A la víctima le rompieron la cabeza con la cacha de un arma e hicieron un disparo cerca de su oído. Los comuneros persiguieron a los ladrones hasta Puno.

El alférez PNP Fernando Fabricio Rojas Puertas (24) y el suboficial PNP Julio Cesar Carrión Vargas (32) intervinieron a quienes participaron del atraco, a la altura del óvalo del centro poblado de Salcedo, pero en el acta pusieron que eran protagonistas de lesiones, obviaron el robo armado. Después, los dejaron libres.

Ultimátum a la PNP

El alcalde Marco Sosa, dijo que de ningún modo este caso va quedar impune porque se organizarán y no aceptarán a ningún uniformado.

“La Policía tiene plazo para responder. Los altos mandos tienen que pedir disculpas y decir cómo están colaborando para entregar a la justicia a todos los asaltantes. Este caso no debe quedar impune. Si no hay eso lo sentimos. Tienen que irse de Ácora, todos. No queremos asaltantes”, dijo la autoridad.