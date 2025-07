"Un patita me da para chambear", fue la declaración de Denilson Gamonal Camarena, el 'tarjetero' del Metro de Lima, cuando fue capturado por décima vez por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la estación Pirámide del Sol. Luego de horas de vigilancia y monitoreo, las autoridades pudieron dar con su captura. En su poder se hallaron 11 tarjetas, una de las cuales tenía un saldo mayor al límite permitido que es de S/100.

De acuerdo a información de la PNP, recogida en un informe del programa América Noticias, Gamonal recibiría tarjetas de un tercero que las recargaría con tecnología NFC, de modo tal que a través de este proceso inalámbrico evitaban poner saldo usando los sistemas de recarga del Metro de Lima. Así, el monto que pagaban las personas para ingresar al tren eléctrico no iban para el Metro de Lima, dado que la tarjeta que prestaba 'La Rata' estaba adulterada.

Detenido 10 veces por la PNP y liberado 10 veces por la Fiscalía

De acuerdo con la División de Investigación contra la Adulteración de Celulares de la Policía, Gamonal posee detenciones desde el 2022 en distritos como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Surco.

Capturas en 2022: abril (una vez).

Capturas en 2024: febrero (una vez), mayo (una vez), julio (dos veces), agosto (una vez) y noviembre (una vez).

Capturas en 2025: febrero (una vez), marzo (una vez), julio (una vez).

Cabe señalar que en todas estas ocasiones, alias 'La Rata' fue puesto en libertad por la Fiscalía, pese a que la PNP conseguía las evidencias necesarias para proceder con las diligencias respectivas.

Alias 'La Rata' ganaría S/60 diarios como 'tarjetero' en en la Línea 1 del Metro de Lima

Durante su detención por parte de efectivos de la PNP, y registrado por las cámaras de América Noticias, el ´tarjetero' señaló que ganaba entre S/60 y S/300. Cabe señalar que alias 'La Rata' hacía pasar a las personas cobrando S/2 por pase, cuando la tarifa general (que aplica de lunes a domingo y feriados) es de S/1,50.

Al respecto, este sujeto señaló que la tarjeta se la entregaría un 'tío' el cual lo contactó debido a que merodea constantemente por el tren eléctrico. "Viene de lejos y ya, yo le doy la plata, le aviso cuando acabo la tarjeta", señaló 'La Rata'.

Pronunciamiento del Metro de Lima respecto a la reventa de pasajes en las estaciones del tren

Según el informe de América Noticias, el Metro de Lima señaló que la venta de tarjetas por persona no tiene límites. Del mismo modo, indicó que la reventa de tarjetas no es un delito, que la presencia de los también denominados 'salderos' no es consecuencia de la venta de tarjetas y que dicha problemática es de conocimiento de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Finalmente, mencionaron que cuentan con el sistema CITRA, a través del cual se bloquean automáticamente las tarjetas del Metro de Lima que cuenten con saldo falso o anómalo.

