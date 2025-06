Perú pide a OEA calificar a Tren de Aragua como grupo terrorista: experto advierte que medida no acabaría con la delincuencia

Esta última semana de junio, la Cancillería del Perú, durante el Quincuagésimo Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Antigua y Barbuda, presentó una declaración en la que expresaba su preocupación por la "violencia terrorista y las acciones delictivas perpetradas por organizaciones transnacionales en diversos países de la región".

En esa línea, instaron a las distintas naciones de la OEA a compartir datos biométricos, inteligencia financiera y otra información relevante sobre miembros conocidos o sospechosos de una de las organizaciones internacionales con mayor presencia en el tiempo: el Tren de Aragua. Esto con el fin de "mejorar la coordinación regional y desmantelar las operaciones transfronterizas del grupo", sostuvieron mediante un pronunciamiento publicado vía X.

No obstante, para Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo y exviceministro del Ministerio del Interior, este mensaje de la Cancillería brinda "una narrativa que está confundiendo a la ciudadanía con respecto al delito de terrorismo".

"El delito de terrorismo es una cosa y la criminalidad organizada o transnacional es otra (…) Independientemente de que son una amenaza global, eso no los convierte en terroristas; los convierte en criminales muy serios, criminales que, obviamente, hay que combatir y perseguir, pero tienen un campo en la definición penal que es distinto al delito de terrorismo", aclara el investigador especializado en delitos de trata de personas y economías ilegales.

Terrorismo vs. crimen organizado: "No quieren ser gobierno, quieren tu plata"

Según las Naciones Unidas, aunque no existe una definición universal del concepto de "actos terroristas" o del término "terrorismo", sí se han establecido normativas mundiales para adoptar medidas que puedan aplicarse para prevenir y combatir el terrorismo internacional. No obstante, para el especialista, buscar que las organizaciones criminales con alcance internacional sean declaradas como "terroristas" tiene la intención de generar condiciones que permitan una flexibilidad represiva mayor, pero no sería el mecanismo más óptimo.

"Estos grupos no están pretendiendo generar o poner una posición política o ideológica (…) No quieren ser gobierno en el Perú ni en ninguna parte de América Latina. Lo que ellos quieren es dinero, es plata. Y eso es plata ilícita, plata criminal; eso es lo que ellos desean", sentencia.

En el marco mundial, líderes como Donald Trump han proliferado la idea de designar a las organizaciones criminales con alcance internacional. En febrero de este año, mediante una orden ejecutiva, quien actualmente ocupa la Casa Blanca, incluyó a ocho grupos criminales latinoamericanos en la lista de organizaciones terroristas, entre ellos el Tren de Aragua.

Esta medida, lejos de verse como una forma de defender a los criminales más buscados, lo que facilita, según el especialista, podría ser facilitar el intercambio de delincuente entre países. "Me parece insensato que el gobierno peruano no se detenga a pensar en que, si bien se quiere mantener las mejores relaciones con Estados Unidos, eso no significa que hay que hacer todo lo que propongan. Hay un interés de USA para trasladar a algunos reos hacia prisiones de El Salvador sin mayor juicio alguno", declaró Valdés para La República.

En tanto, congresistas como Katy Ugarte, del partido Perú Libre, ha respaldado su proyecto de ley que propone trasladar a reos de alta peligrosidad a cárceles del país centroamericano, como parte de una estrategia para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. El premier Eduardo Arana también ha confirmado que el Ejecutivo evalúa la propuesta. Asimismo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha hecho pública su iniciativa de enviar a cinco mil reos peruanos de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.

'Los Injertos del Norte' y 'Los Pulpos': organizaciones criminales con alcance internacional

Desde la Cancillería se han condenado las “acciones terroristas y delictivas perpetradas por organizaciones como el Tren de Aragua”. En ese sentido, la entidad rechazó los crímenes en los que estaría implicada dicha agrupación, tales como la trata de personas, la extorsión, el préstamo ilegal de dinero, el tráfico de drogas, los secuestros, los asesinatos por encargo y los atentados contra funcionarios del Estado, entre otros.

En el Perú, entre 2018 y 2023, el Tren de Aragua se logró consolidar como una red criminal transnacional en el territorio. Sin embargo, no sería la única. Actualmente, organizaciones delictivas como 'Los Injertos del Cono Norte' y 'Los Pulpos', bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato, también tendrían presencia en otros países de América Latina.

Actualmente, el Ministerio del Interior se encuentra en la búsqueda y captura de Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo, líder del primer grupo mencionado, por cuya detención el Estado ofrece un millón de dólares. Asimismo, según el portal de la Policía Nacional del Perú (PNP), en septiembre de 2024, la recompensa por Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal autodenominada Los Pulpos de Cruz Blanca, también se incrementó de S/ 75 000 a S/ 500 000.

En el caso de el 'Monstruo, la recompensa en Brasil se elevó a un millón de reales (aproximadamente 700 mil soles). El delincuente, quien según fuentes oficiales de la inteligencia policial brasileña operaría bajo la protección del Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal que habría creado una facción llamada Pececito en São Paulo, estaría vinculado al narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero.

“Existen diversos organismos policiales como Interpol, Ameripol, Europol; todas estas entidades internacionales, que agrupan a las policías de diferentes países, y tienen el propósito de compartir información y establecer incluso estrategias de cooperación entre las distintas fuerzas del orden para perseguir a la criminalidad que trasciende fronteras. Llamarlas terroristas es otra cosa", finaliza el especialista.

