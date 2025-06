Ley de los Baños, discursos de odio y criminalización de protestas: ejes de la Marcha del Orgullo de este 2025

Este sábado 28 de junio se llevará a cabo la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ 2025, en donde el colectivo protestará, principalmente, contra tres normativas que consideran una amenaza contra su comunidad: La "Ley de los Baños", el Decreto Supremo 009-2024-SA y el proyecto de ley n.º 3383/2022-CR. Dicha movilización se realizará desde la av. De La Peruanidad en Campo de Marte a las 3:00 p. m. con una concentración desde las 9:00 a. m.

"La población LGTB tiene distintas reivindicaciones, entre ellas el matrimonio igualitario, una ley de identidad trans, pero también es verdad que en los últimos tiempos hubo una cantidad de proyectos legislativos o decretos supremos que, lejos de dar garantías o más derechos a la comunidad, se está retrocediendo a lo poco avanzado", precisó Francois Rojas, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo, para La República.

Marcha del Orgullo 2025: ¿qué es lo que exige el colectivo?

El colectivo LGTBIQ+ se opone, principalmente, a tres normativas. Foto: MarchaDelOrgulloLimaIG

El colectivo LGTBIQ+ expresó su rechazo y preocupación frente a las recientes disposiciones planteadas por el Congreso. Estas normas a las que se ponen son las siguientes:

La "Ley de los Baños"

La normativa, recientemente promulgada, prohíbe a las personas transgéneros el acceso a baños públicos conforme a su identidad de género. Esta ley, en su artículo 5, inciso 2, considera que los establecimientos están obligados a proveer servicios higiénicos de uso público separados para niños, mujeres y varones, y sin considerar a otras personas con una orientación sexual diferente.

Ante ello, Francois Rojas y Jorge Apolaya, voceros del Colectivo Marcha del Orgullo de Lima, expresaron su preocupación por la normativa. "Está también la Ley de los Baños, la cual ya es una realidad y que, definitivamente, denigra a las personas trans en específico", sostuvo Francois.

De igual manera, Jorge Apolaya hizo hincapié en la postura del colectivo frente a la normativa. "Impulsa esta suerte de violencia apañada a las personas LGTB basándose en el supuesto de los actos obscenos. Esas demandas las vamos a llevar como tal (a la marcha) con nuestro de lema de 'No más leyes de odio'", acotó.

Campaña nacional contra la "Ley de Los Baños". Foto: Silvana Quiñonez

Al respecto, la congresista Susel Paredes; la representante de la organización TRANSformar, María Julia Lino; y el representante Matías Fabián dijeron que la "Ley de los Baños" atenta contra los derechos de las personas trans. Además, en una reciente conferencia lanzaron una campaña nacional para recolectar firmas y frenar dicha normativa.

"Estas firmas le van a decir; primero, existimos; segundo, tenemos derechos y tú estás legislando en contra de la constitución (...) Ya tenemos suficientes planillones para juntar 15,000 firmas (...) Esta normativa es absurda e inconstitucional. Llevemos las firmas y que sepan que somos un montón", precisó Paredes.

"Esta demanda para nosotras es muy importante porque es una respuesta política a este congreso que tiene 2% de aprobación, que sigue haciendo leyes en contra de nuestra población", acotó María Julia Lino. En tanto, Matías Fabián se sumó a la voz de protesta precisando: "Me siento demasiado preocupado por esta ley. Algo tan básico como ir al baño podría causarnos mil y una situaciones, humillaciones, violencia (...) Si no tuviéramos una representación dentro (del Congreso) como Susel Paredes, no sé qué estaría pasando".

Decreto del Minsa cataloga a personas trans como 'enfermos mentales'

El Decreto Supremo 009-2024-SA fue emitido por el Ministerio de Salud en el 2024. El colectivo considera que mantiene una mirada patologizante sobre las personas trans al clasificarlas como población con "incongruencia de género". Es decir, el Decreto Supremo establece que las personas trans están categorizadas como "personas con enfermedad". "Por ejemplo, el Minsa sigue nombrando a las personas trans como 'enfermos mentales'. Además de la agenda clásica, pedimos que se deroguen estas leyes. Fuera de que el contexto nacional también nos impacta, la inseguridad, el sistema de salud precario, nos afecta doblemente a la comunidad LGTB", precisó.

Asimismo, resaltó que se centran en este decreto, ya que consideran que a largo plazo podría afectar a más colectivos LGTBIQ+. "Tenemos una mirada de que van avanzando gradualmente. Hoy son las mujeres trans, pero mañana puede ser la comunidad en general", sostuvo para nuestro medio.

En contra de la penalización a la marcha

En suma, el colectivo LGTBIQ+ también protestará en contra el proyecto de ley n. º 3383/2022-CR, aprobado en la Comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso, el cual propone penalizar las manifestaciones culturales que realiza el colectivo con supuestos contenidos "violentos, eróticos u obscenos". Por ello, la comunidad considera que esta normativa podría criminalizar expresiones artísticas y manifestaciones públicas de la diversidad sexual y de género.

Al respecto, Jorge Apolaya precisó que para las movilizaciones se les ha vetado dos espacios públicos: la Plaza San Martín y la Plaza Mayor por disposición de la Municipalidad de Lima desde junio del 2023 y expresó su rechazo frente a este proyecto de ley. "Rechazamos que en el Perú se intente legalizar el odio porque lo que nos está pasando en el país es que las leyes son inconstitucionales. El congresista Muñante no tiene la más mínima conciencia de lo que propone porque en el Perú está prohibida la discriminación (...) Aprovecha la desinformación sobre la población LGTB que existe en el país y el estigma para impulsar estas leyes. Creemos que quieren legalizar el odio en el país".

Los colectivos que participarán de la movilización

El colectivo LGTBIQ+ resaltó que esta no es una celebración, sino una jornada que lucha por sus derechos, pues exigen una sociedad más justa. Además, se conoció que tienen prevista la presencia de alrededor de 50.000 asistentes durante la marcha. Ante ello, el vocero Jorge Apolaya acotó lo siguiente: "Los colectivos u organizaciones no se inscriben. Es una actividad libre y masiva al que están invitados todas las personas, organizaciones e instituciones que creen en los derechos humanos como principio rector de nuestra sociedad. Entonces, vendrán sindicatos, partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro, de mujeres, comedores populares, asociaciones de familias homoparentales", acotó Apolaya.

La ruta la Marcha del Orgullo 2025

De acuerdo a la información proporcionada por el colectivo LGTBIQ+, la Marcha del Orgullo 2025 tendrá como punto de partida la avenida De La Peruanidad en Campo de Marte a las 3:00 p.m. Tras ello, se dirigirán por toda la avenida Salaverry para ingresar a la avenida San Felipe. Posteriormente, se movilizarán por la avenida Gral. Garzón y culminarán en la av. 28 de julio.

Ruta de la Marcha del Orgullo 2025. Foto: IG

"Desde el Colectivo Marcha del Orgullo exigimos a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y a la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú garantizar el cierre de calles y el desvío adecuado del transporte público. Estas medidas no solo evitan accidentes, sino que permiten que más de 50 mil personas —como se prevé este año— puedan movilizarse pacíficamente y con seguridad por sus derechos", precisaron en sus redes sociales.

Ingreso de carros alegóricos

Con respecto al uso de carros alegóricos, el colectivo Marcha del Orgullo 2025 precisó que las unidades móviles que participen deberán ingresar desde las 9:00 a. m. exclusivamente por el Jr. Los Mogaburos (junto al Parque Los Bomberos y el Centro de la Amistad Peruano China). Cabe resaltar que no se permitirá el ingreso por ningún otro punto.

Ingreso de carros alegóricos. Foto: IG

"El registro previo será obligatorio antes del ingreso. Contaremos con voluntarixs a lo largo de la zona de acceso para orientar y ubicar a cada unidad en su bloque correspondiente. Exigimos a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que cumplan con su deber de garantizar el orden, seguridad y respeto a esta disposición", precisaron en sus plataformas digitales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.