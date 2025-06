Padre de familia relata cómo sobrevive en Ticlio Chico durante el invierno: "El techo se rompió por la lluvia"

En el asentamiento humano de Puyusca, ubicado en Ticlio Chico, en el distrito de Villa María del Triunfo, vive don José Silva, un padre soltero que lucha por sacar adelante a sus dos hijos. Entre las diversas adversidades que enfrenta a diario, una de las más desafiantes es el intenso frío que azota esta zona alta de Lima. Durante las madrugadas, don José debe enfrentarse a temperaturas que descienden hasta los 8°C, soportando el crudo invierno con grandes esfuerzos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Las malas condiciones climáticas han provocado que la casa del padre de familia sufra daños considerables. Con un techo de calamina y madera, busca refugiarse de las intensas lluvias, la neblina y la humedad. Sin embargo, cuando la llovizna se intensifica, el agua comienza a filtrarse dentro de la vivienda.

Según contó don José, tuvo que recurrir a un préstamo para reparar parte del techo que se había caído debido a las fuertes lluvias en los días anteriores. "Aquí, aparentemente todo está tapado porque esto es madera de construcción que yo he armado (para mi techo). Al fondo de la casa ya se siente (se filtra) la lluvia. Esta parte del techo por ejemplo, tuve que sacarme un préstamo para taparlo porque hace unos días se me cayó y esa que no está lloviendo de verdad", comentó para Latina.

Padre de familia se refugia del frío con mantas y agua caliente

Para combatir el resfriado y el frío, don José prepara sus mates calientes a base de kion, eucalipto, matico, entre otros. Sin embargo, el agua caliente que utiliza no suele durarle mucho, ya que las bajas temperaturas que se infiltran en su vivienda hacen que sus bebidas se enfríen en cuestión de minutos.

PUEDES VER: Adulta mayor rompe en llanto al ver que delincuentes le robaron sus 500 cuyes en Huancayo

"Esto no puede faltar. Es una costumbre. Juntas un poquito de todas las hiervas y haces un concentrado, pero a veces el resfrío no se va. En un ratito no más, esto ya está frío como refresco", explicó.

Durante las noches, se acuesta en su cama cubierto con varias frazadas gruesas y con chompas que lo abriguen. Pese al frío y el extremo invierno, la solidaridad de don José permanece intacta pues, además de cuidar de sus menores hijos, ha creado una olla común para brindar desayuno a sus más de 16 vecinos del asentamiento.