Un estudiante falleció en el interior de su colegio N° 5130 Pachacutec, ubicado en el distrito de Ventanilla. De acuerdo al reporte del personal de Serenazgo, el menor se habría descompensado tras sufrir un golpe en la cabeza producto de una caída cuando realizaba educación física. Ante lo ocurrido, el personal de la institución educativa lo trasladó de inmediato hacia el hospital Materno Infantil. Sin embargo, el menor ya había fallecido.

Tras ello, un grupo de padres de familia se reunieron en los exteriores del colegio para exigir que se investigue acerca de lo ocurrido y se esclarezca el caso.

El último 9 de junio, el menor murió luego de realizar educación física en el colegio, ubicado en Ventanilla. Tras ello, las autoridades del centro educativo llamaron a sus familiares para informarles que el estudiante había fallecido.

Tras lo ocurrido, los padres de familia se pronunciaron y señalaron que el alumno no habría recibido los primeros auxilios por parte de la directora de la institución. "No le han dado los primeros auxilios al niño. La directora tiene su carro adentro porque no lo llevó al hospital o a la posta. Ha esperado hasta las 7.00 p. m. para que lo lleven al niño, desde las 4.00 p.m.", reclamó uno de los padres de familia en diálogo con ATV.

"Un joven de secundaria ha ido a pedir auxilio afuera para que lo salven al muchacho, pero teniendo a una directora, porque no hizo el favor de sacarlo y llevarlo al joven al hospital para poderlo salvar", dijo otra madre.

Los padres de familia de los estudiantes de la institución educativa 5130 Pachacútec piden la presencia de la directora para que les brinden información acerca de lo ocurrido con el menor, además para que les garantice la seguridad de sus pequeños al interior del centro educativo.

Asimismo, pidieron a las autoridades del Ministerio de Educación que se instalen cámaras en el colegio y se esclarezca la muerte del menor. "Si el Minedu no lo hace iremos a marchar. No hacen nada para la educación", señalaron.

