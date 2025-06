El día que hallaron en un horno a André Casalino: permaneció 26 días secuestrado

André Casalino Tejada tuvo que esperar 624 horas para volver a abrazar, hasta las lágrimas, a sus padres. Estuvo 26 días secuestrado por un grupo armado que pretendía canjear su libertad por dinero.

Este joven administrador, natural de Arequipa, fue plagiado la noche del 17 de mayo del 2007, en la cuadra 4 de la calle Doña Catalina en el distrito de Surco. Entonces tenía 26 años. Un primo de él, con quien viajaba al momento del rapto, dijo que su auto fue interceptado por delincuentes que les cerraron el paso con tres vehículos.

Luego de sacarlo a viva fuerza, Casalino fue introducido en una camioneta y después cambiado de autos.

En la madrugada del 12 de junio, el joven arequipeño fue rescatado por agentes de la División Antisecuestros (Divise), liderados por el coronel Jorge Mejía Asanza.

“Lo encontramos dentro de un horno artesanal de panadería, al interior de una antigua panadería en un asentamiento humano, al sur de Lima. La familia no pagó ni un sol de rescate”, rememora este oficial retirado de la PNP.

André –recuerda Mejía- había perdido diez kilos de peso y presentaba un cuadro de deshidratación. En ese horno, de dos por dos metros, estuvo encerrado los últimos tres días de su cautiverio, sin agua y con escasa comida.

Ni la presión de la sociedad civil, ni las vigilias y oraciones, ni los pedidos de libertad presionaron a los secuestradores.

INTELIGENCIA, SUERTE Y ACCIÓN

Luego de seguir los pasos de los secuestradores, la Policía intervino el 11 de junio, una vivienda en San Juan de Miraflores, propiedad de uno de los criminales, en la cual se encontró la ropa que Casalino vestía al momento del plagio.

Ese mismo día, la Policía interceptó las llamadas telefónicas de los familiares de Casalino. La última comunicación ocurrió a las 4 de la tarde, cuando los plagiarios exigieron el pago de un rescate de 100 mil dólares, bajo amenaza de cortarle una pierna o un brazo a la víctima si es que no pagaban.

El origen de la llamada fue descifrado por la Policía, determinándose la ubicación de la vivienda donde los delincuentes mantenían al secuestrado.

La Policía contaba con más información, producto de confesiones de 6 miembros de la banda detenidos anteriormente, que aunque no conocían el lugar donde estaba oculto Casalino, sabían que se trataba de una panadería.

HAMPONES NO SE CONOCÍAN ENTRE SÍ

En la madrugada del día 12 de junio se produjo el espectacular rescate.

“Los secuestradores se repartieron en grupos y no se conocían entre sí. Uno de los bandos estuvo a cargo de la selección del objetivo, otro de la ejecución del plagio, un tercer grupo se encargó de la custodia de la víctima, y el cuarto de la negociación con los familiares y cobro del rescate”, recuerda Jorge Mejía.



Solo se comunicaban a través de delincuentes que hacían de enlaces, por eso muchos no se conocían entre sí, agrega.



La banda de secuestradores estuvo liderada por los hermanos José Luis y Luis Alfredo Sánchez Delgado, alias 'Colorado' y 'Plástico', respectivamente, y Pablo Agustín Gallegos Ortega 'Pablito'. Los dos primeros fueron detenidos y el último fue uno de los más buscados por la policía hasta que terminó asesinado.



“El método de organización y secuestro fue copiado del MRTA, con cuyos elementos purgaron prisión en diferentes penales del país”, dije Mejía, un experto en investigación criminal y hoy consultor en temas de seguridad.



Los hermanos Sánchez, junto con Fabiola Chiclla 'Fabi', fueron detenidos en Barranco y Chorrillos.



Luego fue aprehendido José Díaz 'Momón', hombre clave en la investigación, pues fue clave como colaborador eficaz.



El día del rescate fueron Manuel Zegarra 'Quemadito' y Miguel Román 'Cholo Terco'. Este último era quien cuidaba a Casalino.



Según la PNP, el coordinador principal del secuestro fue Jean Pierre Alburqueque Patiño 'Loco Jean Pierre'.

DE LA PESADILLA AL MILAGRO

“Un secuestro es la muerte en vida”, reflexiona Mejía y recuerda también que los padres de Casalino no habían recibido ninguna amenaza o extorsión entes del plagio.

“Esta gente no tiene alma”, sostiene. Mantuvo a la familia en angustia porque no sabían si está comiendo, si estaba siendo tratado bien o si le estaban torturando. No sabían nada.

“Hijo de mi alma, eres valiente. Gracias por estar firme. Sé que lo vas a lograr”, dijo su madre días antes de su liberación.

La familia Casalino se fundió en un abrazo al momento del rescate. “Fue una pesadilla, ahora es un milagro”, dijo ese día la mamá de André.