Pese a la normativa impuesta por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que los motociclistas utilicen chalecos reflectantes con la placa de su vehículo estampada en la espalda, la inseguridad y criminalidad no ha frenado. Durante los últimos días se han reportado asaltos y portando este distintivo exigido por el Gobierno.

Durante un reciente operativo en la avenida Túpac Amaru a la altura de la estación Tomás Valle en el distrito de Independencia, un motorizado fue intervenido debido a que no portaba el chaleco distintivo. Las cámaras de Latina captaron al conductor, quien intentó evitar la intervención asegurando que hubiera preferido tomar otra ruta de saber que había presencia policial en la vía donde transitaba.

Motorizado sin chaleco intentó evitar intervención en operativo

En medio de un operativo desplegado en la avenida Túpac Amaru en el sentido de norte a sur, efectivos policiales intervinieron a un motorizado que no portaba el chaleco y que intentaba evitar la detención, de acuerdo a las imágenes mostradas por Latina. "Yo soy trabajador. No me estoy escapando. Y si me caigo y tengo un accidente, me está empujando", empezó diciendo el motociclista.

"Se le está interviniendo a usted, se estaciona a la derecha y no tiene por qué darse a la fuga amigo", respondió el policía de tránsito durante la intervención. Tras ello, el efectivo le exigió la documentación respectiva al motociclista, quien tampoco los portaba. Incluso, se registró que tenía el SOAT vencido. Por estos motivos el vehículo del motero fue trasladado a la comisaría como medida preventiva.

"Hoy era mi día libre en el trabajo. (¿Y su chaleco, qué pasó?) Está en mi casa, me he olvidado. (Pero el chaleco es para usarlo) ahhh, si pe', claro. Hubiera visto el grupo "Indocumentados biker" más temprano para irme por la Panamericana, pero no he visto (La cosa no es escaparse del operativo, sino cumplir las reglas) Claro, pero en Perú ¿quién cumple las reglas? Todo es corrupción", se escucha en la conversación entre motorizado y el reportero de Latina.

¿Qué color de chaleco está prohibido?

El chaleco retrorreflectante se presenta como un componente fundamental que debe ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas y mostrar de forma visible el número de placa del vehículo. Su utilización es vital para mejorar la visibilidad de los motociclistas en condiciones de poca luz o durante la noche, contribuyendo así a disminuir la probabilidad de accidentes.

En este contexto, se aclara que todos los colores son aceptables para el uso de chalecos, a excepción del verde fosforescente, que es el distintivo de la policía de tránsito, según lo indicado por Pedro Olivares, director de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). A continuación, se detallan las especificaciones que se deben considerar al momento de utilizar el chaleco.

El chaleco distintivo debe elaborarse utilizando dos clases de materiales: uno para la base y otro que sea retrorreflectante.

Debe incluir bandas retrorreflectivas en tonos gris plata o blanco, las cuales deben tener un ancho mínimo de 5 centímetros.

Debe incluir una banda horizontal en la parte delantera y otra en la posterior. Si se opta por incorporar dos bandas horizontales, es necesario que exista una separación mínima de 14 centímetros entre ambas.

Debe tener dos bandas verticales en la parte frontal, ubicadas una sobre cada hombro. En la parte posterior, se requiere la presencia de otras dos bandas verticales, cuya sección superior debe alinearse con los hombros y la inferior debe unirse a la banda horizontal superior.

Debe incluir el número de matrícula correspondiente a la Placa Única Nacional de Rodaje del vehículo. Esta medida busca garantizar una adecuada identificación y registro de los automóviles en circulación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.