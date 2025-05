El hacker de 16 años que fue el dolor de cabeza de Apple y el FBI: se dedicó a la ciberseguridad tras salir de prisión

Cuando piensas en un hacker, probablemente imagines a un adulto con amplios conocimientos en informática. Sin embargo, esta imagen no siempre se ajusta a la realidad. Existen casos de ciberdelincuentes que empezaron sus actividades delictivas desde muy jóvenes, uno de ellos fue Kevin Mitnick, quien se volvió un verdadero dolor de cabeza para Apple y el FBI. ¿Por qué razón?

Conocido como el "fantasma digital" o "el hacker más buscado de todos los tiempos", Kevin Mitnick falleció en 2023 a los 59 años, víctima de un cáncer de páncreas. Sus últimos días no los pasó huyendo de las autoridades, todo lo contrario. Tras haber pasado varios años en prisión, decidió convertirse en un un "hacker ético", es decir, dedicó su vida a la ciberseguridad.

¿Quién fue Kevin Mitnick?

Nacido el 6 de agosto de 1963, Kevin Mitnick comenzó sus prácticas ilícitas cuando apenas tenía 12 años. En aquella época, logró convencer a un conductor de autobús para que le explicara cómo funcionaba el sistema de boletos. Una vez que entendió el proceso, manipuló el sistema y fabricó sus propios tickets, con los que pudo viajar gratis.

En 1979, con tan solo 16 años, cometió su primer gran delito: infiltrarse al sistema informático de su escuela; sin embargo, no fue para alterar sus calificaciones, sino por simple curiosidad, ya que solo quería ver sus notas. Desde entonces, Kevin Mitnick empezó a apuntar a objetivos cada vez más ambiciosos, lo que lo llevaría a enfrentar serios problemas con la ley.

Para interceptar líneas telefónicas, Kevin Mitnick utilizaba computadoras Apple IIe, aunque también recurría a sus habilidades de persuasión para obtener acceso a grandes compañías como Motorola, Nokia e incluso Apple. Por ejemplo, creaba identidades falsas y se hacía pasar por técnicos de sistemas o administradores de red. De esa forma, se infiltraba en los sistemas y robaba información confidencial.

El hackeo que lo catapultó a la fama ocurrió en 1988, cuando logró infiltrarse en la empresa Digital Equipment Corporation con el objetivo de obtener una copia del software de seguridad VMS, que aún no había sido lanzado. La compañía denunció el ataque al FBI, lo que derivó en la captura de Kevin Mitnick. Durante el juicio, su abogado argumentó que sufría de una “adicción a las computadoras”.

Gracias a ese argumento, el hacker fue sentenciado a un año de prisión y obligado a seguir un programa para tratar su supuesta adicción a las computadoras. Además, se le prohibió acercarse a cualquier equipo informático. Sin embargo, tras obtener la libertad condicional, en lugar de encaminar su vida, Kevin Mitnick continuó con sus actividades delictivas, sin que pudiera ser localizado.

Esto cambió en 1994, cuando el FBI finalmente logró ubicarlo en la ciudad de Raleigh (Carolina del Norte), gracias a la ayuda de otro hacker: Tsutomu Shimomura. Durante la captura, a Kevin Mitnick se le incautaron alrededor de 100 teléfonos, múltiples identidades falsas y accesos no autorizados a servidores de importantes compañías tecnológicas, como Apple, Sun Microsystems y Fujitsu.

¿Qué hizo Kevin Mitnick tras salir de prisión?

Luego de ser capturado, Kevin Mitnick fue condenado a seis años de prisión. En 2000, tras cumplir su condena, decidió cambiar el rumbo de su vida y se convirtió en un hacker ético o un hacker de sombrero blanco. Es decir, pasó a ser un experto en ciberseguridad que se dedica a identificar y corregir vulnerabilidades en sistemas y aplicaciones, siempre con el consentimiento del propietario.

También fundó su propia empresa de ciberseguridad, Mitnick Security Consulting, y escribió varios libros, como The Art of Deception (2002) y The Art of Intrusion (2005). Aunque nunca trabajó para Apple, una de las compañías a las que más incomodó en sus años como hacker, sí fue consultor para el FBI, que solía pedirle ayuda para la identificación y captura de otros ciberdelincuentes.