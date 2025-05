La familia de la piloto Ashley Vargas, desaparecida desde el martes 20 de mayo, continúa con su búsqueda. Ellos han expresado su preocupación por el estado de salud de su ser querido, quien aún no ha sido encontrada luego de su última misión de instrucción de navegación táctica en la ciudad portuaria de Pisco, en la región de Ica. Asimismo, han manifestado su indignación ante la falsa alerta de su hallazgo.

Por su parte, Pilar Mendoza, tía de Ashley Vargas, informó que la tarde de este 23 de mayo, sus familiares han utilizado un dron para sobrevolar la playa Mendieta con fin de tratar de encontrar a la joven cadete. Sin embargo, hasta el momento no conocen acerca de su paradero. Además, indicó que no "perderán la fe" hasta ver a Ashley con vida, sana y salva.

"Seguimos en el tema de la búsqueda. La FAP sigue buscando, la Marina de Guerra también y nosotros como familiares también estamos buscando (...) Nos han comentado que la información que nos dieron ha sido una estafa porque no coincide con la zona", declaró en diálogo con este medio.

"Nosotros como familia, con ayuda de algunos brigadistas que han llegado de Lima, hemos podido conseguir un dron y hemos sobrevolado la zona de Mendieta, pero la zona es muy amplia. Nosotros no perdemos la esperanza. Ashley podría estar en Mendieta o en algún lugar cercano. Mientras no tengamos a Ashley con vida, nosotros no vamos a parar de buscarla. Nos hemos comunicado con brigadistas de otros países para que nos puedan ayudar. Como familia estamos desbastados, pero no perdemos la fe de encontrar a Ashley", agregó.

Familia de piloto Ashley Vargas clama apoyo para encontrarla

Los familiares de la alférez Vargas destacaron la labor de la FAP, Marina de Guerra del Perú y de la Compañía de Bomberos de Pisco en la búsqueda de Ashley Vargas. No obstante, piden intensificar la búsqueda y el apoyo de todos los ciudadanos.

"Esperamos el apoyo de las personas que cuentan con dron para que nos puedan ayudar. La zona es Mendieta, isla Gallinazo y la isla Zárate. Este es el rango de referencia que tenemos", dijo la tía de Vargas.

"Yo pedí directamente al ministro que no dejen de buscar a Ashley, que sigan utilizando todas las herramientas que puedan, ya sea por mar, tierra o aire para que la encuentren. Nosotros estamos angustiados, estamos desbastados porque las horas pasan y cada minuto cuenta", añadió.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.