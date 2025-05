Una mujer se salva de morir tras ser atropellada por un vehículo privado que iba en retroceso en el distrito de Carabayllo. Celia Franco se encontraba en el paradero de la cuadra 4 de la avenida Universitaria mientras esperaba un colectivo para regresar a su hogar.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Sin embargo, el conductor se dio a la fuga. El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando Franco se ubicó al medio de la pista.

Mujer se salva de morir atropellada en Carabayllo

"He cruzado la pista para localizar mi carro para regresar a mi casa y me pongo en media pista. Vi un carro que estaba parado y me vuelvo a voltear", recordó Franco, minutos antes de ser embestida. "Tengo inflamación en la clavícula, en el hombro", informó.

Según las imágenes, el conductor del auto no se detuvo a brindarle ayuda a la mujer. Frente a ello, los comerciantes y vecinos de la zona comenzaron a gritarle que tome nota rápida de la placa.

Propietaria del auto negó haber utilizado el vehículo

Tras una consulta vehicular a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo en falta se encuentra registrado a nombre de Isabel Tejada Cruz. "Mi hija ha hablado con la señora. La ha llamado por teléfono. La señora un poco molesta [dijo] que su carro no ha salido, que nadie ha manejado su carro", contó Celia Franco.

Al respecto, residentes de la zona en Carabayllo indicaron que los accidentes son frecuentes en esa avenida. "Los choferes no respetan la luz roja. Pasan toreando al carro y te atropellan", comentó una vecina.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

