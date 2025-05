Polémica por nuevo ‘maranguita’ en Cañete: “Queremos un ambiente sano, digno y tranquilo"

El proyecto que se adelanta para la construcción del nuevo Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima I (exMaranguita), ha sido cuestionado tanto por las autoridades y la comunidad de San Antonio de Cañete como por alcaldes y regidores de otros distritos vecinos.

Según manifestaron, el lugar donde se pretende construir el albergue se trata de un área que no es apropiado debido a que afectará el medio ambiente, el turismo y la tranquilidad de la zona norte de la provincia.

Además de las alertas por las afectaciones que tendría el lugar, la comunidad también rechaza el proyecto porque reclaman que los recursos con los que se construiría el nuevo centro juvenil podrían estar destinados a necesidades de los habitantes de esa región limeña.

Así lo aseguró una de las líderes presentes ayer durante una manifestación concentrada en el Mirador de San Antonio, quien mencionó que: “Si hubiera más colegios habría menos cárceles (...) Según estudios muchos jóvenes que están tras las rejas tienen como característica que interrumpieron sus estudios a temprana edad”.

Como se sabe, el Gobierno confirmó el traslado de Maranguita, desde el distrito limeño de San Miguel hacia San Antonio, en Cañete. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), tras la fuga de seis adolescentes ocurrida el pasado 2 de mayo y ante reiteradas denuncias por hacinamiento y deficiencias estructurales.

Indicaron que el nuevo centro se construirá en un terreno de 700 mil metros cuadrados, entregado de manera provisional por la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN).

Este espacio -dijeron- permitirá el desarrollo de una infraestructura moderna, adecuada a los estándares actuales de seguridad y orientada a la resocialización juvenil.

REUNIÓN DE AUTORIDADES

En ese contexto, el lunes 12 de mayo, alcaldes y regidores de Cañete se manifestaron en contra de la reubicación de ‘Maranguita’ pues aseguraron que la iniciativa, impulsada por el Ejecutivo no les fue informada ni les convocaron a ningún proceso de diálogo previo.

Los burgomaestres consideran que la decisión vulnera el principio de participación ciudadana y supone una falta de respeto hacia los habitantes de la provincia.

El alcalde provincial de Cañete, José Alcántara, afirmó que la medida no cuenta con respaldo social. “Esto no se trata de competir, sino de hacer respetar la voz del pueblo. Nuestra provincia no puede convertirse en un albergue de la delincuencia”, declaró.

También cuestionaron la falta de informes técnicos y sociales que respalden la propuesta. Señalaron que no se ha presentado ningún estudio sobre los posibles impactos en la seguridad y el bienestar de la comunidad.

El alcalde de San Antonio, Juan Malásquez Jara, espera que el gobierno retroceda en su pretensión, ya que no cuenta con un criterio técnico y no ha habido comunicación directa con el Ministerio de Justicia.

La población de Cañete está indignada por el proyecto y espera que la presidenta de la República desista de su intención de construir el centro de rehabilitación. De lo contrario, podría ocasionar un conflicto social en la zona, indicó.

"Tenemos una visión de desarrollo económico y turístico y no es posible que el gobierno central sin una previa coordinación nos quiera imponer este proyecto", manifestó Malásquez Jara.

Los alcaldes de los distritos vecinos también expresaron su rechazo al proyecto. El burgomaestre de Santa Cruz de Flores, Alexis Balcazar, declaró que la construcción del centro afectaría el turismo en la zona norte de Cañete.

Por su parte, el alcalde de Mala, Julio Marhquiño Espichan, también expresó su indignación y señaló que muchos de los jóvenes que serían internados en el centro son internos acusados por asesinatos, extorsión y sicariato.

“Pedimos a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, no instalar ‘maranguita’ en la zona norte de Cañete, esperemos que no pasen por encima de la voluntad de la población y la tranquilidad de nuestros distritos”, manifestó con preocupación.