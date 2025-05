Joven peruano viaja a El Salvador para entregar un lienzo en homenaje a Nayib Bukele: "Trabajé todo un año para costearlo"

Guillermo Checa ha viajado 2,900 kilómetros desde Piura hacia El Salvador con un solo propósito: conocer en persona al presidente Nayim Bukele. El joven peruano llegó al país centroamericano no solo por la gran admiración que siente hacia el mandatario, sino para cumplir con una visión: entregarle una elaborada pintura realizada por el artista Práxedes Neira, uno de los grandes exponentes del arte en Perú y América Latina.

En diálogo con el diario El Salvador, Checha reveló sus motivaciones detrás de este gesto. Así como las razones por las que espera "entregar este lienzo y conocer al presidente Bukele".

Viajó hasta El Salvador para entregar pintura de Bukele

"Ha sido una bonita experiencia. He venido sin conocer a nadie. Trabajé todo un año para costear el viaje. Vengo con la actitud de lograr las cosas. Lo primero que hice fue ir al Centro Histórico y me llevé la sorpresa que la gente fue muy amena, muy cálida. Me alegra conocer El Salvador y espero lograr el objetivo de entregar este lienzo y conocer al presidente Bukele", declaró para el medio salvadoreño Guillermo Checa.

El joven peruano admira la labor del presidente Nayib Bukele. Le agrada su trabajo como líder El Salvador y respeta su gestión al convertir, según su apreciación personal, en uno de los países más seguros del hemisferio occidental.

"He visto que hay policías y militares en cada esquina y, particularmente, me gusta ver eso porque me siento seguro. Un ciudadano correcto valora este tipo de cosas. También veo que gozan de mucho turismo, pero es la consecuencia de tener un país seguro. Quisiera eso para Perú y para toda Latinoamérica», destacó.

El artista detrás del lienzo

Para Checa, Bukele es un presidente "con los pantalones bien puestos", ya que si bien ha tomado decisiones radicales, la mayoría de ellas han sido "encaminadas a convertir a El Salvador en una nación segura". Aunque alrededor de la imagen de Bukele se han formado distintos cuestionamientos, que lo acusan de corrupción y vulneración de derechos humanos, el joven peruano asegura que "El Salvador es uno de los países más seguros del mundo y todos los latinoamericanos queremos eso para nuestros países"

Con el fin de demostrar esa admiración de la que tanto habla, Guillermo Checa le encomendó al artista peruano Práxedes Neira realizar la pintura del presidente Nayib Bukele. El lienzo, que tiene un tamaño de 1.5 x 1.2 metros, contiene trazos que simulan las Líneas de Nazca, propias de la cultura peruana, así como una corona de laurel y la bandera de El Salvador.

"El lienzo tiene la Línea de Nazca, en representación al pueblo peruano. Además, tiene un colibrí, que significa un llamado al dios de la lluvia y tiene el laurel, que significa la gloria. Tiene también el retrato del presidente Nayib Bukele y la bandera de El Salvador", explicó Checa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.