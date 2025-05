Pescadores perdidos en altamar se reencuentran con sus familias en Piura: "Hemos vuelto a nacer"

Luego de 55 días de permanecer perdidos en altamar, cinco pescadores de la embarcación "Mi Juanita" fueron hallados por una embarcación atunera ecuatoriana. Los hombres de mar se encuentran deshidratados, pero estables, lo que hizo posible su reencuentro con sus familias en Piura.

Tres de los cinco pescadores, Vladimir González Peña y los hermanos José Luis Alvínez Machacuay y José Gabriel Alvínez Machacuay, llegaron hasta su vivienda, ubicada en el A.H. Paredes Maceda, en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura. Con globos, regalos y pancartas, sus seres queridos les dieron la bienvenida.

"Hemos vuelto a nacer", fueron las palabras del pescador Vladimir, quien calificó como un milagro su regreso, pues tras zarpar desde Pucusana, en Lima, su embarcación presentó fallas mecánicas y quedaron a la deriva, contando solo con provisiones para 10 días.

Lucha diaria

Él contó que tuvieron que beber agua de lluvia mezclada con agua del motor, menos de la mitad de un vaso, y tuvieron que alimentarse de pequeños peces, que además debían racionar. Día tras día permanecían con el temor de ser impactados por grandes barcos, pues no contaban con vestimenta u objetos lumínicos.

Por ese motivo, los hombres de mar revelaron que tuvieron que organizarse y hacer guardia cada 2 o 3 horas para vigilar y hacer señales de auxilio con ayuda de un palo, una sartén y sus vestimentas.

Los familiares revelaron una anécdota que les dejó esta pesadilla. "Un día, uno de los pescadores divisó una tortuga y saltó al mar para poder atraparla y alimentarnos, pero, de repente, le dio un fuerte calambre. Él gritaba 'Ayúdenme, no me dejen morir, no me dejen morir', entonces, sin pensarlo, me lancé y logré salvarlo", narró Vladimir.

Un milagro

"Es un milagro", repiten los pescadores, pues manifiestan que la embarcación ecuatoriana que los rescató no iba a pasar por esa zona y, mucho menos, a esa hora. "El capitán de la embarcación recibió una llamada de su amigo, quien le dijo que acelere porque habían encontrado harto pescado, por eso es que logran llegar al punto donde estábamos a las 5:30 de la tarde, cuando todavía había luz, sino nunca nos hubieran encontrado", detalló González.

Familia de pescadores clamaron el apoyo de las autoridades marítimas. Créditos: Almendra Ruesta / La República.





Pedido de apoyo

Como se sabe, los hombres, a bordo de la embarcación "Mi Juanita" zarparon el pasado 12 de marzo desde Pucusana, en Lima, para iniciar con la temporada de pesca de pota. Lamentablemente, luego de 7 días, reportaron un desperfecto mecánico y perdieron comunicación con sus familiares.

Desde ese momento, sus seres queridos iniciaron un pedido de ayuda para buscarlos por vía aérea y marítima; sin embargo, desconocían su ubicación aproximada.

Tras su hallazgo, la Marina de Guerra del Perú exhortó a los hombres de mar a "cumplir estrictamente con lo establecido en el Reglamento de Seguridad, que dispone el uso obligatorio de radiobalizas, sistemas de comunicación y equipos de seguridad esenciales para la protección de la vida humana en el mar".

Crítica a autoridades peruanas

Los familiares de los pescadores agradecieron el apoyo del país extranjero; sin embargo, criticaron la labor de las autoridades peruanas. "Gracias a los hermanos ecuatorianos por ayudarlos y traerlos con vidas, pero a los de Chimbote, Chorrillos y a la Capitanía no porque no hicieron nada", enfatizó uno de los presentes.