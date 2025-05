Robert Francis Prevost Martínez, hoy conocido como León XIV, ha sido elegido como el nuevo pontífice. Entre sus particularidades destaca una conexión especial con el Perú: posee la nacionalidad peruana y residió por más de dos décadas en el país. Durante ese tiempo, se desempeñó como obispo de Chiclayo y, más adelante, como prefecto del Dicasterio para los Obispos.

Su paso por el Perú dejó una huella profunda. Fue ampliamente reconocido por su compromiso pastoral en zonas rurales, su cercanía con comunidades marginadas y su firme defensa de la justicia social. Ese trabajo constante le granjeó el aprecio tanto de la población como de autoridades civiles y organizaciones sociales. A propósito de su elección como Papa, el padre Luis Gaspar no dudó en destacar la importancia de su experiencia en tierras peruanas: “Si no hubiese sido obispo en Perú, no hubiera sido papa”, declaró al noticiero de Latina.

¿Qué más dijo el padre Luis Gaspar?

El padre Luis Gaspar afirmó que la formación laboral y sacerdotal de Robert Prevost en el Perú fue determinante para su elección como nuevo pontífice. “Hay que estar agradecidos con Dios, porque nos ha bendecido. Esto no es cuestión de suerte”, señaló. Añadió que, más allá de los factores institucionales, detrás de esta elección hubo una dimensión tanto humana como divina. “Dios ha mirado al Perú, ha mirado nuestra patria, y de acá salió un papa peruano”, expresó con emoción.

La elección de un papa con nacionalidad peruana marca un hito histórico, no solo para la Iglesia Católica, sino también para el país. Es un motivo de orgullo nacional y una muestra de que la fe, el compromiso y la formación espiritual pueden trascender fronteras. La figura del nuevo pontífice encarna los valores, esperanzas y desafíos de millones de fieles que ven en él un reflejo de su propia vida. Su designación invita, además, a una reflexión profunda sobre el papel del Perú en el escenario religioso global.

El nuevo papa León XIV fue obispo en Chiclayo. Foto: Aci Prensa

Las labores sacerdotales del nuevo papa León XIV

En 2024, fue creado cardenal por el papa Francisco, un reconocimiento que coronó décadas de servicio pastoral. Un año antes, en 2023, ya había sido designado prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los organismos más influyentes de la Curia Romana. Hasta entonces, se había desempeñado como obispo de la Diócesis de Chiclayo desde 2015, una etapa en la que consolidó su labor eclesial en el país.

A lo largo de su trayectoria en el Perú, adoptó la nacionalidad peruana y actualmente cuenta con un Documento Nacional de Identidad (DNI) válido. Su historia con el país comenzó en la década de 1980, cuando llegó como misionero agustino a Chulucanas, en Piura. Allí se integró plenamente a la vida de las comunidades del norte, aprendió su idioma, compartió sus tradiciones y se ganó el cariño de sus habitantes.